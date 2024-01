MDG-lederen sier til NRK at han er åpen for samarbeid både til høyre og venstre etter neste stortingsvalg og mener MDG er et sentrumsparti.

– Støre-regjeringen har ikke levert. De deler ut nye oljelisenser og bygger ned natur i fullt tempo, sier MDG-lederen.

– MDG går til valg i 2025 uten å peke på verken høyresiden eller venstresiden, og vil forhandle med de partiene som gir størst gjennomslag for solidarisk, grønn politikk. Det vedtok Miljøpartiet De Grønne på et sentralstyremøte onsdag ettermiddag.

Vedtaket er en innstilling til landsstyret, og formuleringen skal behandles der 15. mars.

– Vi er et samarbeidsvillig parti i sentrum av norsk politikk. Det viktigste for oss er å sikre Norge en regjering som mener alvor med å sette klima og natur for all sin politikk, sier Hermstad i en melding til NTB.

Selv om MDG offisielt definerer seg som et blokkuavhengig parti, har de i stor grad samarbeidet med rødgrønne partier i de kommunene og byene partiet har hatt makt.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.