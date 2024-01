Politiinspektør Grete Lien Metlid sa på en pressekonferanse fredag at politiet gjør en rekke kartlegginger rundt den siktede.

– Høyeste prioritet nå er å danne oss et bilde av hva som har skjedd i boligen og også forsøke å belyse hva som kan ha utløst dette, sa Metlid.

Politiet opplyste torsdag at de foreløpige obduksjonsrapportene viser at kvinnene på 30 og 24 år og det lille barnet ble skutt. På stedet er det funnet flere våpen.

– Det var flere våpen der, og han hadde lisens på ett av våpnene, sier Metlid til NTB.

Ikke fått innsyn i siktedes helsehistorikk

Politiet har ikke fått innsyn i mannens helsehistorikk, men venter på avklaring rundt dette. Det gjøres også en rekke andre undersøkelser.

– Politiet trenger tid til å foreta alle undersøkelsene og vil komme tilbake når det er noe nytt. Det er viktig for oss at det er tålmodighet og forståelse for at vi ikke kan gi alle svar nå, sier Metlid.

65-åringen som er siktet, ringte selv inn til politiet og sa han hadde drept familien og skulle ta sitt eget liv. Mannen ringte først til Innlandet politidistrikt, men ble raskt satt over til Øst politidistrikt.

– Det er de som har samtalen med siktede mellom 11.15 og 11.16. Da øst fikk overført samtalen, svarte ikke noen i den andre enden, sa politiinspektøren.

– Vi gjennomfører grundige undersøkelser av denne lydloggen, sa hun videre.

Gjør undersøkelser av digitale kilder

Begge politidistriktene sendte så ut patruljer til adressen. Da politiet kom til familiehjemmet i Skogbygda, fant de alle fire menneskene døde.

En hund ble også funnet skutt og drept. Den tilhørte den ene av de drepte døtrene.

Det var også en liten brann på stedet da nødetatene kom fram. Metlid sier det er for tidlig å si om brannen kan ha ødelagt bevis i saken.

– Det pågår kriminaltekniske undersøkelser, og vi gjør også undersøkelser av blant annet digitale kilder, sier Metlid.