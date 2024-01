Det var mandag at den japanske bilprodusenten advarte om at 50.000 biler har en alvorlig feil med kollisjonsputene. Eierne ble bedt om å la bilen stå og ringe sin lokale bilforhandler slik at feilen kan rettes opp.

Toyota Norge opplyser til NTB at feilen ikke gjelder biler i Norge.

Feilen er funnet i biler som har kollisjonsputer fra produsenten Takata. Det har blitt funnet lignende feil hos akkurat denne kollisjonspute-typen hos andre bilprodusenter tidligere år.