– Det er ganske stor enighet mellom aktørene og UD at en endelig våpenhvile må komme på plass, og at nødhjelp må komme inn i mye større omfang, sier politisk seniorrådgiver Ewa Sapiezynska i Redd Barna til NTB etter møtet.

Hun legger til at Tvinnereim og statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap) viste interesse for en av Redd Barnas kjernesaker, omfanget av angrep på utdanningsinstitusjoner. Anslagsvis 75 prosent av skolene i Gaza har fått skader eller er ødelagt, og mange huser også flyktninger. Det er også kommet rapporter om at israelske styrker bruker skoler til militære operasjoner.

Humanitære arbeideres sikkerhet

– Dette vil de gjerne ta opp i den politiske dialogen, og de ba oss derfor om våre rapporter på området, sier Sapiezynska.

Sikkerheten til humanitære arbeidere i Gaza ble også diskutert. Svært mange humanitære arbeidere er blitt drept under krigen i Gaza, inkludert én fra Redd Barna.

Utviklingsministeren selv sier til NTB at det var en «veldig konkret utveksling» av behov og utfordringer for de humanitære organisasjonene i Gaza. Det handlet om behovet for våpenhvile, men også praktiske utfordringer som mangel på lastebiler og sjåfører.

Situasjonen på Vestbredden var tema

– Det å få organisasjonenes eksempler på hvor det butter utgjør en stor forskjell for vår evne til å bidra diplomatisk, sier Tvinnereim.

Hun sier Norge også legger stor vekt på situasjonen på Vestbredden, der det nå er vanskelig for palestinske selvstyremyndigheter å gjøre jobben sin og levere tjenestene de skal, på grunn av tilbakehold av skatteinntekter fra Israels side.

– Vi er i dialog for å bidra til at palestinerne får tilgang til disse pengene. Hvis ikke vi klarer å sørge for at palestinske selvstyremyndigheter kan opprettholde disse tjenestene, risikerer vi at situasjonen på Vestbredden kommer ut av kontroll, sier hun.