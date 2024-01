Kjøpsavtalen er større enn noen annen eiendomstransaksjon gjennomført av private, norske investorer det siste året, skriver Reitan Retail i en pressemelding.

Kjøperne, som består av AKA AS, Reitan Eiendom AS og Steensland-familiens investeringsselskap AS Straen, har også en opsjon på kjøp av et ytterligere antall eiendommer utover dette.

DK Retail Invest AS eies av AKA med 49 prosent, Reitan Eiendom med 36 prosent og Straen med 15 prosent. Vika Project Finance har vært tilrettelegger for transaksjonen.

De 64 eiendommene som i første omgang er omfattet av avtalen, består av Rema 1000-butikker som ligger spredd over hele Danmark. AKA blir nå dermed landsdekkende også i det danske markedet, slik selskapet har vært i Norge siden 2017.

– Kjøpet av den danske eiendomsporteføljen markerer en ny, stor milepæl for AKA. Når vi for første gang gjennomfører en så betydelig investering utenfor Norge, så har det vært viktig for oss som eiere å få til en helnorsk kjøperkonstellasjon. Det har vi lyktes med, noe som vi er glade for, sier Hallvar Thoresen på vegne av AKAs eiere.