Oslo-politiet opplyste torsdag at de foreløpige obduksjonsrapportene viser at kvinnene på 30 og 24 år og det lille barnet ble skutt.

65-åringen som er siktet, ringte selv inn til politiet og sa han hadde drept familien og skulle ta sitt eget liv.

Han sa da ingenting om hvorfor. Da politiet kom til familiehjemmet i Skogbygda, fant de alle fire menneskene døde. En hund ble også funnet skutt og drept. Den tilhørte den ene av de drepte døtrene.

Hvorfor?

Hvorfor, er det helt sentrale spørsmålet i politiets etterforskning.

– Vi kan ikke være helt sikre på at vi finner alle svarene. I sånne saker kan det være vanskelig å komme helt fram til hvorfor dette skjedde, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NTB.

– Og iallfall å forstå det, legger hun til.

Dét spørsmålet stiller mange seg i det lille bygdesamfunnet – og i landet for øvrig. Politiet gjennomfører avhør av familie og folk som sto den siktede 65-åringen nær.

– Hva som har utløst dette, om dette er noe han plutselig har kommet på, eller har tenkt på over tid, er ikke noe vi kan svare på nå, sier Metlid.

– Vi må gå fram gradvis både gjennom avhør og gå gjennom annen type informasjon vi kan finne. Om vi finner noe i boligen eller andre ting han har formidlet. Så langt er det for tidlig å si, sier politiinspektøren.

Sa ikke noe

Dersom de ikke finner noe, kan saken forbli uforklarlig selv om politiet er sikre på hvem gjerningspersonen var. Han kan ikke lenger si noe om hvorfor han drepte hele familien.

I den korte samtalen med politiet, sa han bare at han hadde drept familien.

– Han sa ikke noe om motiv, bekrefter Metlid.

Den 65 år gamle mannen hadde også skuddskader. Politiet opplyser at alle ofrene er identifisert, men at de ikke kommer til å gå ut med navn.

– Det er et sterkt ønske fra de nærmeste at mediene aksepterer dette. Det gjelder også bruk av bilder, sier Metlid.

Den ene av døtrene bodde hjemme, mens den andre hadde flyttet ut og etablert seg med egen familie. Hennes samboer sitter igjen og har mistet både kjæreste og sitt lille barn. Kvinnenes mor, 65-åringens samboer, var ikke hjemme da drapene skjedde.

Politiet understreker at det er mange berørte, som de må ivareta nå.

Politiet raskt på stedet

Politiet ønsker ikke å si noe om hvor i boligen de drepte ble funnet. De vil heller ikke svare på spørsmål om når de ble drept, annet enn at det også er en sentral del av etterforskningen.

Mannen ringte inn til politiet klokka 11.18 og klokka 11.29 kom politiet på stedet.

– Politiet var der relativt raskt etter at han hadde ringt til politiet, og da var alle døde. Da han ringte inn, var han tydelig på at han har drept sine to døtre og barnebarn, sier Metlid.

Hun sier at etterforskerne har formeninger om når drapene skjedde, men at de ikke ønsker å gå ut med det nå.

Avhører familie

Politiet opplyser at de ønsker å avhøre personer rundt den siktede og familien for å avklare hva som kan ha utløst drapene.

– Vi har ikke ønske om å gå inn på detaljer fra avhør. Det er gjennomført flere avhør. Det er viktig for oss å snakke med personer rundt siktede og familien generelt. Men det er for tidlig for oss, vi jobber med dette, sier Metlid.

– Det er sentralt å prøve å forstå hva som kan ha utløst dette og hva som kan være et motiv, sier hun.

Oslo politidistrikt håndterer etterforskningen ettersom den 30 år gamle drepte kvinnen var ansatt i Øst politidistrikt.