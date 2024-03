– Vi ønsker at Bergen er en by man flytter til og ikke fra. Vi ønsker at næringslivet skal få gode vilkår, sier næringsbyråd Reidar Digranes (Sp) til NRK.

I et nytt forslag som byrådet presenterte tirsdag, forsvinner flere sentrale punkter fra skjenkereglene i byen.

I forslaget åpner byrådet for at alle utesteder kan skjenke til klokken 3 om natten, salg av alkohol på julaften, utvidet salg av alkohol på påske-, pinse- og nyttårsaften til klokken 18, lov å selge alkohol fra klokken 6 om morgenen og at parker og byrom ikke lenger skal defineres som områder som i utgangspunktet er alkoholfrie soner.

Kristelig Folkeparti reagerer kraftig på forslaget fra byrådet, som består av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

– Byrådets nye skjenkereglement er et sosialpolitisk makkverk der sårbare grupper er totalt glemt. Vi tror ikke det å åpne opp og liberalisere skjenkepolitikken er det som fører til at flere flytter til byen, sier gruppeleder Joel Ystebø i KrF.

Forslaget er sendt ut på høring med tre ukers frist.