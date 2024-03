Utvalgets egen rapport fra i fjor konkluderte med at angrepet 25. juni i 2022 muligens kunne vært unngått hvis PST hadde satt i gang en forebyggende sak mot gjerningsmannen.

– Det var en vond beskjed vi fikk i fjor, og derfor er vi også glade for at regjeringen har tatt oppgaven med forebygging av ekstremisme og radikalisering på alvor ved å sette ned dette utvalget, sier talsperson Ingrid Rasten i støttegruppa.

– Vi tror og håper at kommisjonens rapport kan være et første skritt på veien mot å sikre at forebyggingsarbeidet blir så godt som det kan bli, slik at samfunnet er best mulig rustet til å sørge for at ingen andre trenger å oppleve det vi opplevde, sier hun.