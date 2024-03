Gutten kom til Bergen fra et land i Midtøsten sommeren 2022 etter at hans far over tid jobbet for familieinnvandring.

Det som fulgte, var flere uker med mishandling av gutten. Han ble påført forbrenninger, sår og skader over hele kroppen, ifølge tiltalen. Bergen tingrett valgte å lukke dørene da politiet la fram de grove bildene, skrev Bergens Tidende (BT).

Utlendingsdirektoratet (UDI) har gjennomgått retningslinjene for familieinnvandring. Direktoratet har konkludert med at det ikke er rom for å gjøre mer enn de har rutiner for i dag innenfor gjeldende regelverk.

Fagleder Rolf Henry Anthonisen i UDI sier til avisen at de ikke har anledning til å innhente vandelsopplysninger på barnets far ved familieinnvandring, verken før et vedtak er fattet eller etter saksbehandlingen.

– Med adgang til å innhente vandelsopplysninger ville vi antakeligvis oppdaget flere saker hvor det kunne vært aktuelt å avslå søknaden av hensyn til barnets beste eller å informere barnevernet, sier Anthonisen til BT.

Han sier det nok ville være snakk om få saker, men langt flere saker hadde blitt kontrollert.

I sitt sluttinnlegg i rettssaken i Bergen tingrett i 20. februar ba aktor Asbjørn Onarheim om at guttens far dømmes til ti års forvaring.