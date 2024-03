Tegneserieutstilling på Nobels Fredssenter

For andre år på rad har Nobels Fredssenter og Osloskolen arrangert en tegneseriekonkurranse for elever i videregående skole. Elevene ble utfordret til å lage en historie om fredsprisvinner Narges Mohammadi. Vinneren av konkurransen ble bidraget til tre elever fra Stovner videregående skole, og det er tegnet av illustratøren Nora Dåsnes. Vinnerbidraget skal utstilles på Nobels Fredssenter, og både elevene og tegneren er til stede.

Statsråder møter organisasjoner om Gaza

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) møter de største norske humanitære organisasjonene til en samtale om situasjonen i Gaza. Formålet med samtalen er å diskutere videre norsk engasjement for å avhjelpe den prekære situasjonen i området.

Stiftelse holder pressekonferanse om søksmål mot staten

I vår varslet Stiftelsen Tinius at den vil domstolsprøve de nye overvåkingslovene. I dag holder stiftelsen pressekonferanse i forbindelse med det varslede søksmålet. Representanter fra medieorganisasjonene samt forlags- og ytringsfrihetsorganisasjoner er til stede.

Gruppevoldtektssak i Bergen opp for retten på ny

Tre menn står tiltalt for å ha voldtatt en mindreårig jente i Bergen. Da saken gikk var oppe i Hordaland tingrett i mai, ble to menn dømt for gruppevoldtekten, mens en tredje mann ble frikjent. Alle må møte i lagmannsretten.

Endelige resultater fra supertirsdag

I går holdt både Republikanerne og Demokratene nominasjonsvalg i til sammen 15 amerikanske delstater og ett territorium – en dag i valgkampen kjent som «supertirsdag». President Joe Biden og tidligere president Donald Trump feide så å si all motstand til side i blant annet California, Texas, Minnesota, North Carolina og Virginia. I dag får vi vite flere detaljer om nominasjonsvalgene. Historisk sett pleier «supertirsdagene» å være avgjørende.

IAEA-sjefen møter Putin

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, er i Russland, der han skal møte president Vladimir Putin. Ifølge IAEA skal Grossi blant annet diskutere den bekymringsfulle sikkerhetssituasjonen ved Zaporizjzja atomkraftverk i Ukraina med Putin.

Manchester City møter FC København

Erling Braut Haaland og Manchester City tar imot FC København til kamp om en plass i kvartfinalen i Champions League. Haaland og co. leder 3-1 fra det første oppgjøret. Oscar Bobb (Manchester City), Birger Meling (FCK) og Moi Elyounoussi (FCK) er de andre nordmennene som kan bli involvert i kveld. Kampen starter klokken 21. I den mesterligakampen i kveld møtes Real Madrid og RB Leipzig.