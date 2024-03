– Legene ville ikke operere, siden det er et sårbart område på kroppen. Så vi skulle vente og se om kroppen tok prosjektilet til seg. Nå har muskler og vev omsluttet det, så prosjektilet er en del av min kropp nå, sa Fjetland da han forklarte seg for Oslo tingrett onsdag.

Han befant seg på dansegulvet på London Pub natt til 25. juni for halvannet år siden da han ble truffet av et kule som gikk gjennom vinduet på det populære utestedet. Dansegulvet var stappfullt, musikken støyende og det var vanskelig å høre hva kameraten sa.

– Jeg bøyde hodet litt til venstre for å høre bedre. Da kjenner jeg plutselig et sinnssykt trykk under øret. Det begynner å svi og jeg kjenner etter hvert blod som renner ned, sa Fjetland.

29-åringen er den tredje av en lang rekke fornærmede som skal gi retten sine historier fra masseskytingen i Oslo sommeren for snart to år siden.