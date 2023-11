For andre kvartal på rad ser det ut til at økonomien skrumper. I så fall er dansk økonomi i en teknisk resesjon. Det viser en indikator for veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) i tredje kvartal, ifølge Danmarks Statistik.

Til tallene knyttes imidlertid en usikkerhet på 0,5 prosentpoeng, og BNP-indikatoren tyder på en nedgang på 0,3 prosent.

Det er samme nedgang som i andre kvartal.

Hvis tallene stemmer, er dansk økonomi rammet av en «klokkeklar teknisk resesjon», ifølge sjeføkonom Tore Stramer i næringsorganisasjonen Dansk Erhverv.