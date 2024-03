Nesten 200 tonn med mat er sendt på den første transporten av nødhjelp sjøveien til Gaza, og amerikanske World Central Kitchen forbereder allerede en ny transport på 240 tonn matvarer og en kran.

Israels militære bekrefter at skipet var kommet fram, og sier at soldater er utplassert for å sikre området og utføre en ny inspeksjon av lasten.

Nødhjelpen ble fraktet til Gaza på det spanske skipet Open Arms, som la ut fra Larnaka på Kypros tirsdag, med en lekter med blant annet mel, ris, tunfisk, linser og annen mat på slep.

Transporten ble organisert av spanske Proactiva Open Arms og amerikanske World Central Kitchen (WCK), en hjelpeorganisasjon grunnlagt av den spansk-amerikanske kjendiskokken José Andrés.

Siden altfor lite forsyninger kommer inn i Gaza fra Israel, har det internasjonale samfunnet gått sammen om å organisere alternative måter å få inn hardt tiltrengt nødhjelp etter fem måneder med krig.

Fredag gjennomførte USA i samarbeid med Jordan også et nytt flydropp av nødhjelp over Nord-Gaza.

FN har gjort det klart at situasjonen i Gaza er desperat, og at store deler av befolkningen trues av sult.