Bedriftene får krav om å bruke 40 prosent av kompensasjonspengene på klimatiltak eller energieffektivisering.

Målet med ordningen er å forhindre at kraftkrevende industri flytter til land utenfor Europa som ikke har like streng klimapolitikk.

– Jeg er svært glad for at vi i dag er blitt enige om en ordning som gjør at vi får kontroll på kostnadene og gjør den forutsigbar for både staten og industrien, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Det er regjeringen, LO, NHO, Fellesforbundet, Norsk Industri og IE & FLT som har kommet til enighet. Støtteberettigede virksomheter skal få 500 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett.

Det innføres et årlig tak på 7 milliarder kroner årlig for ordningen, og kvoteprisgulvet skrotes.

– Dette gir industrien bedre muligheter for videre satsing i Norge. Vi ser fram til å bistå i arbeidet med forskriften når den sendes på offentlig høring, sier Ole Børge Yttredal fra Norsk Industri i regjeringens pressemelding.