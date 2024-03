Fellesforbundet har derfor meldt brudd i forhandlingene, og ber Riksmekleren om bistand. Det skjedde klokken 10 fredag.

– Vi gikk til forhandlingene med krav om at våre medlemmer skal få styrket kjøpekraft, men opplever at det er lite bevegelse fra motparten, sier forhandlingsleder Clas Delp.

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen mener det har vært lite bevegelse, og at arbeidsgiver ikke har kommet dem i møte på deres krav.

Går til mekling

Når Fellesforbundet nå bryter forhandlingene med arbeidsgiver, går partene til mekling på riksavtalen.

Riksavtalen er en overenskomst mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og gjelder nærmere 8000 av Fellesforbundets medlemmer.

Parat har brutt forhandlingene med NHO Reiseliv om revisjon av riksavtalen, som omfatter Parats medlemmer i hotell-, restaurant og flycateringbransjen.

Blir det ikke enighet i den kommende meklingen, kan Parat-medlemmer i disse og andre virksomhetene bli tatt ut i streik.

Kravene

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økt kjøpekraft, mer forutsigbarhet og seriøsitet, og gunstigere betingelser for ansatte i hotell- og restaurantnæringen.

– Skal vi lykkes med å skape en mer seriøs og konkurransedyktig bransje med ordnede forhold, må arbeidsgiversiden ta en helomvending og komme oss i møte i langt større grad enn hva de har gjort hittil i forhandlingene, legger han til.

Blant Parats krav i forhandlingene for medlemmer på riksavtalen er generelle kronetillegg, lavlønnstillegg, økning i personlige tillegg, økning av satsene for arbeid på kveld, natt og helg og økning av minstelønnssatsene.

– Dypt alarmerende

I forhandlingene på riksavtalen har arbeidsgiversiden stilt krav som Fellesforbundet mener fratar ansatte tryggheten, forutsigbarheten og forhandlingsretten de har i dag.

Ifølge forbundet innebærer det blant annet at arbeidsgiver «reduserer innflytelsen til de tillitsvalgte, innskrenker de ansattes rettigheter og satser på en bransje med flere lavtlønte og store utskiftninger».

– Det er dypt alarmerende, mener Delp.

– Stor strekk i laget

Forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen, sier alle parter skal anstrenge seg for å finne en løsning.

– Vi kom ikke til enighet i forhandlingene. Arbeidstakernes krav lå for langt unna det som er ansvarlig for arbeidsgiversiden å godta. Nå skal vi møtes hos Riksmekler, og alle parter skal selvfølgelig anstrenge seg for å finne en løsning, slik at vi unngår konflikt, sier Kristensen.

Han påpeker at det er store variasjoner i bransjen, og at det har vært en økning i konkurser de siste månedene, særlig når det gjelder serveringsbedrifter.

– Det er derfor viktig med et ansvarlig lønnsoppgjør, for å trygge arbeidsplassene og sikre konkurransekraften, sier han.

– Lønnsoppgjøret må ta hensyn til at det er stor strekk i laget, slik at det blir en god balanse mellom sentrale og lokale forhandlinger som gir muligheter for tilpasninger til den enkelte bedrifts lønnsevne, sier Kristensen.