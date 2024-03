Politiet rykket ut etter at flere vitner hadde meldt fra om vinglete kjøring. De to mennene, som er fra utlandet, ble stoppet av politiet i Odda. Ikke lenge før skal mennene ha vært involvert i en nestenkollisjon, skriver Bergensavisen.

Mennene ble pågrepet og blåste til langt over lovlige verdier. Hardanger Folkeblad skriver at den ene blåste til 2,2 i promille og den andre til 1,4. Ifølge politiet byttet de to på å kjøre.

Begge mennene ble sendt videre til arresten i Bergen. Politiet ønsker nå å fremstille de to for fengsling mandag.

– Den ene i 30-årene og den andre i 40-årene. Begge har utenlandsk statsborgerskap og ikke fast bosted i Norge, forteller politiadvokat Katrine Thomassen i Vest politidistrikt til BA.

De to mennene ble avhørt lørdag og vil få oppnevnt hver sin forsvarer.

– En av mennene har erkjent straffskyld, sier Thomassen.