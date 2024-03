Fengslingsmøtet fant sted i Romerike og Glåmdal tingrett lørdag. Påtalemyndigheten begjærte kvinnen fengslet i fire uker, men kvinnen mener selv at hun ikke at handlet med forsett.

I kjennelsen kommer det fram at kvinnen i fellesskap med andre har ringt rundt til eldre mennesker, fått dem til røpe pin-koden, og deretter overlevere bankkortet til en av de andre involverte.

Totalt er det snakk om at kvinnen skal ha bidratt eller gjennomført ti slike bedragerier.

«For retten fremstår det som at siktede føler seg lurt, og ikke ønsker å ha et videre forhold til ekskjæresten som skal være involvert», står det i kjennelsen.

Retten legger videre vekt på at det ikke er noe gjentakelsesfare, samt at det å forspille bevis kun vil gå ut over henne selv. Kvinnen har også erkjent de faktiske forholdene.

Tingretten ville ikke ta begjæringen om varetektsfengsling til følge, men aktor anket kjennelsen og bedt om at hun holdes i varetekt til lagmannsretten har behandlet saken. Tingretten gikk med på den oppsettende virkningen.