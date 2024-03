Ankeforhandlingene i den mye omtalte gruppevoldtektssaken har pågått i Gulating lagmannsrett i over en uke. Torsdag startet statsadvokat Are Nygård Bergh sin prosedyre i retten.

Han har lagt ned påstand om at 24-åringen skal dømmes til fengsel i fem år og en måned. I tillegg krever han at 25-åringen dømtes til fengsel i fire år og sju måneder, og at 27-åringen dømmes til fengsel i fire år og fem måneder, skriver Bergens Tidende.

Alle de tre mennene nekter straffskyld i saken. Voldtekten skal ha skjedd på fest i Bergen natt til 3. januar 2021.

Kvinnen har i retten fortalt at hun har traumer fra hendelsen og har reagert sterkt når aktor har vist bilder av soverommet og holdt oppe beltet som ble brukt til å binde henne, skriver TV 2.

Da saken var oppe i Hordaland tingrett ble 24-åringen og 25-åringen dømt for gruppevoldtekten, mens 27-åringen ble frikjent. Mennene ble utsatt for omfattende uthenging og trusler i sosiale medier da saken var oppe i tingretten.