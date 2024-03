– Det er tydelig at noen trender er brutt. Nedgangen i andelen som sier at de tror på Gud har stoppet, og muligens gått noe opp, sier seniorkonsulent i Ipsos og ansvarlig for Norsk Monitor John Spilling til Vårt Land.

I 1985 var det 20 prosent som identifiserte seg som kristne, mens tallet i 2023 var 21 prosent. I årene undersøkelsen har blitt gjort, har tallet vært 18 prosent på det laveste og 26 på det høyeste, skriver avisen.

I den samme undersøkelsen er det 29 prosent som sier at de tror på Gud.