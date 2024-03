Det bekrefter Bane Nor overfor Bergens Tidende.

– Videoovervåkingen fra avsporingen er overlevert til politiet og Statens havarikommisjon, opplyser pressekontakt Anne Kirkhusmo i Bane Nor til avisen.

To personer har status som mistenkt etter togulykken, en av dem er togets lokfører.

Politiadvokat Anja Mathiesen sier søndag kveld til NTB at de har avhørt lokføreren, som også var den eneste om bord da toget krasjet. Hun vil ikke si hvordan den mistenkte lokføreren stilte seg til spørsmålet om straffskyld.

Den andre mistenkte etter ulykken har tidligere nektet straffskyld.

Godstoget passerte et stoppsignal på vei ut av Arna stasjon. Avdelingsdirektør Ida Hogganvik Grøndahl i Statens havarikommisjon sa til NRK på lørdag at en avledende sporveksel slo inn for å hindre toget i å kjøre videre.

Det er usikkert hvor lang tid oppryddingsarbeidet vil ta. Søndag offentliggjorde Statens havarikommisjon nye bilder fra ulykken, som viser at det har vært store krefter i sving.

– Det vil ta tid. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvilke skader infrastrukturen har fått, sier Kirkhusmo til Bergens Tidende.