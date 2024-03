– Statistikk fra Utdanningsdirektoratet skal være korrekt og vi beklager at dette har skjedd. Det er først og fremst bildet av utviklingen over tid som har vært feil, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist, på direktoratets hjemmesider.

Det var Utdanningsnytt som først meldte om saken.

Tidligere har Utdanningsdirektoratet hevdet feilen med de nasjonale prøvene ikke har påvirket elevers enkeltresultater, noe som nå viser seg å ikke stemme.

– Elever som har ligget nær grensen mellom to mestringsnivåer, kan ha blitt plassert på feil nivå, skriver Utdanningsdirektoratet.

Ikke bekymret for feil oppfølging

Direktoratet skriver at feilen med de nasjonale prøvene ikke skal ha gått utover elevene.

– Lærerne baserer ikke oppfølgingen kun på antall poeng eller mestringsnivå, men på en helhetlig vurdering av elevens ferdigheter. Vi er ikke bekymret for at elever har fått feil opplæring på grunn av feilen i resultatene på nasjonale prøver, heter det.

Feil med analyseverktøyet

Man vet ikke hvor store avvik det er snakk om på individnivå, eller på skole- og kommunenivå. Det er på grunn av at dataene er slettet i tråd med personvernprosedyrer.

Utdanningsdirektoratet har analysert hvor feilen lå.

– Analyseverktøyet Xcalibre går ut fra at elevkullene i ulike år er fordelt utover ferdighetsskalaen på samme måte. I virkeligheten vil dette variere. Denne feilaktige antakelsen i verktøyet fører til at endringer over tid blir svakere og vanskeligere å avdekke. Selv om årsaken til at vi fikk feil resultat ikke var beskrevet i dokumentasjonen som fulgte verktøyet, burde vi ha oppdaget tidligere at vi fikk feil resultat.

Direktør Rosenkvist sier feilen nå er rettet.

– Vi byttet analyseverktøy i 2022, slik at resultater fra de siste årene ikke er berørt.