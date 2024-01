– Vi er ikke overrasket over at politiet har tatt ut tiltale. Og hun har allerede erkjent delvis straffskyld, sier kvinnens advokat, Roy Arteid, til Bergens Tidende.

Det var sommeren 2023 at en serval, som heter Niño, ble observert på rømmen utenfor Bergen.

Etter at kvinnen fikk tak i den rømte servalen, har hun og kattedyret holdt seg skjult. I et telefonavhør med politiet i høst erkjente kvinnen straffskyld for å holde servalen som husdyr og for å ha medvirket til innførsel av dyret fra Russland.

I avhøret fortalte hun også at hun vil fortsette å leve i skjul så lenge servalen er i fare. Ifølge Miljødirektoratet er konsekvensen av ulovlig innførsel av dyr ofte at det blir avlivet, men det er ikke endelig bestemt hva som skal skje med Niño dersom han blir funnet.

I Norge er det ulovlig både å innføre serval og å ha den som kjæledyr. Kvinnen er tiltalt for begge deler, opplyser Bergens Tidende.