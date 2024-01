– Hvis ikke sykehusene i nord får kontroll på ressursene og prioriterer pasientene, vil tilbudet bli dårligere enn i resten av landet. Det vil ikke regjeringen akseptere. Derfor venter jeg på anbefalingene fra styret i Helse nord, og de skal komme som forutsatt i april, sa Kjerkol til Stortinget onsdag.

Dagen før hadde styret i Helse nord trosset en klar oppfordring fra administrerende direktør Marit Lind om å sende planene på høring. Dermed er det uklart hva som skjer videre.

– Vi kan i dag ikke tidfeste en beslutning for videre tidsplan, det må vi få komme tilbake til, men oppdraget fra vår eier ligger fast, sier Lind i en kommentar sendt til NTB via kommunikasjonsavdelingen i Helse nord.

Lind og Kjerkol begrunner behovet for endringer blant annet med stor vikarbruk, mangel på fagfolk og at ventelistene for behandling på sykehusene i nord øker. Men planene er blitt møtt med kraftig motstand, ikke minst i Lofoten og Narvik, der fødetilbud og akuttkirurgi står på kuttlista.