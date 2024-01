– Breivik blir behandlet særdeles godt ut fra de sikkerhetsmessige utfordringene rundt ham. Så jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i en sånn påstand, sa fengselsleder Eirik Bergstedt ved Ringerike fengsel da han vitnet i Oslo tingrett onsdag.

Tirsdag hevdet Breivik at det strenge sikkerhetsregimet har påført ham isolasjonsskader og selvmordstanker. Han blir behandlet som et dyr i fengselet, og livet er ikke lenger verdt å leve, framholdt 44-åringen da han fikk forklare seg for retten.

– Det er ingen andre innsatte ved Ringerike fengsel som har et så godt tilbud som det Breivik har. Så det er trist å høre at han mener det, sa Bergstedt.

Da Breivik forklarte seg, tilsynelatende med gråt i stemmen om hvordan han opplevde tilværelsen på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, gikk han fullstendig «ut av karakter», ifølge avdelingsleder Hans Hesthagen.

Aldri hørt ham gråte

Han har hyppig kontakt med Breivik og oppga i retten at han mener de har fått god kontakt, og at han kjenner den terrordømte 44-åringen godt. I starten av den rettslige forklaringen tirsdag var Breivik godt gjenkjennelig for ham, men så kom det et slags taktskifte, ifølge Hesthagen.

– Jeg har aldri opplevd at han har vist, hva skal jeg kalle det, den sårbare siden. Aldri opplevd noe i nærheten av det, verken i avdelingen eller i samtaler med ham, noen gang, sa Hesthagen.

Han mener dessuten, etter «ganske mange år i kriminalomsorgen» og kontakt med «mange suicidale og deprimerte», at Breivik verken er deprimert eller suicidal. Snarere mener avdelingslederen at Breivik bevisst bruker påstander om depresjon for å sette seg i forhandlingsposisjon når han ønsker å oppnå noe.

– I 2022 var det bare en Xbox som kunne få ham ut av depresjonen, sa Hesthagen.

Har to etasjer

Retten var onsdag formiddag på omvisning i det to etasjer store cellekomplekset. Der soner Breivik sammen med, men samtidig fullstendig atskilt fra, en annen forvaringsdømt drapsmann.

Den terrordømte selv var ikke med på befaringen.

Fra avdelingen hvor han sitter i fengselet, har ikke Breivik utsikt mot Tyrifjorden og Utøya.

Fordelt over to etasjer er det flere celler til ulike aktiviteter, blant annet et trimrom med romaskin, tredemølle og vektapparater. Det er en egen TV-stue med dataspill, spiserom og et besøksrom.

Bergstedt var tydelig på at fengselet «styrer mot» lempninger i sikkerheten rundt Breivik og overføring til ordinær, lukket avdeling. Men per nå er det helt i det blå når det kan skje.

Ser ingen endring

Det er ingen plan for en slik overføring eller noen dato for når en slik prosess kan starte, men det ligger nok «nokså langt unna», ifølge fengselslederen.

– For at det skal kunne skje, må vi se betydelige endringer hos Breivik, for eksempel når det gjelder dette med tankegods og ønsket om å etablere et nettverk av likesinnede, sa Bergstedt.

– Jeg mener bestemt at Breivik ikke har endret seg i den perioden han har vært her, konkluderte han.

Regjeringsadvokaten har dokumentert en rekke journaloppføringer der det tilsynelatende framgår at Breivik fortsatt sverger til sitt ytterliggående og voldelige prosjekt.

Fengselsleder er Ap-politiker

Den terrordømte ba om ordet da fengselslederens vitnemål gikk mot slutten. Henvendt til dommer Birgitte Kolrud sa han at Bergstedt hadde vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Holmestrand ved valget i fjor høst.

Fengselslederen bekreftet at han riktignok hadde vært ordførerkandidat, men at Ap ikke hadde vunnet valget, og at han i dag er gruppeleder for Arbeiderpartiets lokallag i Holmestrand.

Kan bli drept

Inspektør Dag Andersen i fengselet forklarte hvorfor det var vanskelig og komplisert å sette den forvaringsdømte i en åpen avdeling med andre fanger.

Foruten en åpenbar fare for at det kunne åpne for å smugle ut brev eller beskjeder til meningsfeller utenfor fengselet, sa Andersen at det også var en klar fare for Breivik selv. Han viste til at forbrytere som var dømt for vold og overgrep mot barn, er utsatt i fengsler.

– Er det en fare for at han kan bli drept, spurte advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten.

– Det kan skje, svarte Andersen

Vedkommende som sitter i samme avdeling som Breivik i dag, er nettopp dømt for å ha drept en medinnsatt som var dømt for overgrep mot barn.