De to dagligvarekjedene starter året på en sjarmoffensiv. For Extras del dreier det seg i gjennomsnitt om et priskutt på 7,5 prosent for varer fra olje og pasta til grønnsaker og syltetøy.

– Det store priskuttet omfatter hverdagsvarer fra våre egne merker som Änglamark og Xtra, samt fra leverandører som Toro, Nora, Farris, Lano, Santa Maria, Findus, Maarud og mange flere. I tillegg til priskuttene kommer våre ordinære tilbud og kampanjer. Dette vil gjøre januarhandelen billigere for alle våre kunder, sier kjededirektør Håvard Jensen i en pressemelding.

Rema 1000 lovet allerede på nyttårsdagen prisfrys på over 1000 varer. Kampanjen varer over påske, og gjelder varer i en rekke kategorier.

NTB har tatt kontakt med Kiwi for å høre om den tredje store lavpriskjeden følger etter.