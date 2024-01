Hovedbanen/Drammenbanen/Spikkestadbanen slet med forsinkelser mandag, og problemene fortsatte tirsdag.

Flere linjer er berørt, blant annet mellom Spikkestad og Lillestrøm, og også togtrafikk i retning Asker. Den gamle Østfoldbanen er også berørt, opplyser pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor.

– De eldste togsettene har problemer på grunn av kulda. Det er kompressorer og lignende som fryser, sier han til NTB.

I tillegg er det problemer med å skjøte togsett sammen.

– Det betyr at på en del linjer går det nå enkle togsett der det normalt kjøres doble. Dermed kan det bli trangt på enkelte linjer, sier Børseth.

Bane Nor presiserer at togene fortsatt går, men oppfordrer reisende til å følge med på appene til togselskapene for å holde seg oppdatert.

– Togene går, men det er færre avganger, sier Børseth.