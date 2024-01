Feil på bremser, lys og hjuloppheng er blant de vanligste feilene på norske biler.

– Hele 26,7 prosent av manglene er knyttet til bilens bremser. Det kan være for slitte bremseklosser og bremseskiver, rust på bremseskiver eller bremserør, eller for svak bremseeffekt, sier Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

EU-kontrollen består av en sikkerhetsdel og en miljødel. Sikkerhetsdelen kontrollerer ting som har betydning for trafikksikkerheten, mens miljødelen kontrollerer at bilen ikke har for store utslipp, støyer for mye eller har store oljelekkasjer eller lignende.

– Det er ikke er en fullstendig tilstandskontroll, og den sier ikke noe om fremtidig reparasjonsbehov eller kjøretøyets driftssikkerhet, sier Halvorsen.