Vegvesenet fraråder nå kjøring via denne fjellovergangen.

– Det er dårlig vær i fjellet som gjør at få biler får bli med per kolonne. Sist jeg hørte noe, var det to og en halv times ventetid, men basert på tilbakemeldinger vi får, kan det virke som det nå er noe mer, sier trafikkoperatør Hans Petter Medalen i Vegtrafikksentralen til Bergensavisen.

Det er meldt enda dårligere vær utover kvelden, og det kan blåse opp til storm.

Medalen sier at fjellovergangen kan bli stengt, og at det ikke er sikkert at bilene som nå står og venter, kommer med i kolonnen ned fra fjellet.