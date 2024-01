Myndighetene i Ankara sier at en slik passasje gjennom de to stredene vil være et brudd på en internasjonal avtale som gjelder passasje i krigstid.

Storbritannia opplyste i november at de ville gi to minesveipere til den ukrainske marinen.

Tyrkia sier imidlertid nei og har informert sine allierte i Nato om at de to marinefartøyene ikke får passere før krigen i Ukraina er over, opplyser president Recep Tayyip Erdogans kontor.

Da Russland invaderte Ukraina i februar 2022, blokkerte Tyrkia marinefartøy fra begge de to landene fra å passere gjennom de to stredene som forbinder Middelhavet med Svartehavet.

Dette gjorde landet med henvisning til Montreux-konvensjonen fra 1936 som gir Tyrkia full kontroll over de to stredene og regulerer gjennomfart av krigsskip. Det eneste unntaket er for skip som returnerer til sin hjemlige havn.

Tyrkia har implementert denne konvensjonen til punkt og prikke for å forhindre en opptrapping av krigen i Svartehavet, heter det fra Erdogans kontor.