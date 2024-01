– Vårt krav er at Norge og NRK jobber for utestengelse av Israel fra Eurovision 2024. Under markeringen vil vi vise hvor massivt 116 døde journalister er, og minne NRK på sitt ansvar som allmennkringkaster, for å stå i solidaritet med pressefrihet og journalisters særskilte rett på vern under krig, skriver aksjonsgruppa i en pressemelding,