Det viser en beregning Gjensidige har gjennomført, basert på statistikk fra Finans Norge, skriver Gjensidige i en pressemelding.

Den største hendelsen i 2023 var ekstremværet Hans, og styrtregnet som rammet Østlandsområdet like etter Hans. Disse to uværene forårsaket nær 20.000 skader, som førte til utbetalinger på over 3 milliarder kroner for forsikringsselskapene.

Skader som ikke er forsikret, som offentlig infrastruktur, kommer i tillegg.

I 2023 var det også et skred ved Norske Skogs fabrikk i Halden, som kostet over 1,2 milliarder kroner.

Finans Norge har statistikk for naturskader som går tilbake til 1980. Den viser at sju av de ti dyreste naturskadeårene har kommet etter 2010. Det nest dyreste året var 2011 da uværene Dagmar og Berit rammet Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Justert til dagens pengeverdi ble det da utbetalt erstatning for 3,5 milliarder kroner.