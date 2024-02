De fem personene skal alle være medlemmer av det kriminelle nettverket Shottaz. Politiet mener de har forsøkt å etablere seg i Norge, ifølge kanalen.

De skal ha drevet med narkotikakriminalitet, ran og heleri Norge. Det er beslaglagt narkotika i forbindelse med pågripelsene.

– Politiet er bekymret når det vi opplever er nye kriminelle nettverk ønsker å etablere seg i Oslo. Det er også derfor vi retter innsatsen særlig mot disse, for å hindre nye etableringer av kriminelle nettverk, sier politiinspektør Joakim Dyrdahl til NRK.

Fire av de fem er svenske statsborgere, mens én er britisk statsborger bosatt i Sverige. Dersom siktelsen ender i dom, vil samtlige bli utvist fra Norge og få innreiseforbud, sier Dyrdahl.

To av tre nekter for straffskyld, mens én erkjenner delvis straffskyld. To andre er allerede utvist fra Norge.