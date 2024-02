– Det var en bevegelse nedenfra, hvor lokallag fremmer forslag om at vi må endre oss etter å ha gjort det dårlige valget på nesten hundre år, sier Trond Giske til NRKs Politisk kvarter mandag.

Han poengterer at det var lokallaget Østbyen Ap som fremmet mistillit mot den da sittende lederen, med begrunnelse i behovet for fornyelse og ønsket om «et nytt lag».

I Nidaros Sosialdemokratisk Forum forum – det største lokallaget i Trondheim og som ledes av Giske – er det et prinsipp å ikke snakke om person, men om de politiske sakene, ifølge Giske.

Valgt til nestleder

– Jeg mener i hvert fall vi har holdt oss helt unna personkarakteristikker, mediedebatt og angrep på partifeller, sier Giske.

Etter et benkeforslag ble han overraskende valgt som ny nestleder i Trondheim Ap på partiets høydramatiske årsmøte i Trondheim lørdag. Daværende leder Gunn Elin Høgli var valgt for to år, men ble tvunget til å gå av et år før tiden etter at mistillitsforslaget mot henne fikk flertall.

Giske mener det er «vanskelig å si» om det i det hele tatt ville ha funnet sted et ledervalg under årsmøtet i Trondheim hvis ikke han hadde ønsket det.

Avviser trusler

– Nidaros støttet forslaget fra Østbyen, men vi stilte delegatene fritt. Det var kanskje en firedel av våre delegater som stemte imot at det skulle være et ledervalg i helga, sier han.

Giske benekter at Høglies avgang springer ut av en pågående konflikt rundt ansettelsen av en valgkampmedarbeider og «aviser blankt» at han skal ha truet henne med mistillit – slik hun selv hevdet før avgangen.

– Nidaros Sosialdemokratisk Forum har 4482 medlemmer. Hver og en av dem kan tenke selv. De er selvstendige mennesker, sier Giske.