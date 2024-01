Spilleren ble presentert på en pressekonferanse på Aspmyra onsdag kveld.

– Det er godt å være tilbake. Det er en by jeg trives godt i, og jeg har oppholdt her ganske mange år av livet mitt. Jeg ser fram til en ny periode her, sier Hauge.

– Motivasjonen er stor. Det er en revansjelysten «JP» som sitter her. Jeg tror alle som har fulgte med meg skjønner hva jeg mener. Jeg har mistet litt av det som kjennetegner meg som spiller, og det håper jeg at jeg kan finne tilbake til her, fortsetter han.

Hauge hadde håpet å finne tilbake til formen for Eintracht Frankfurt i tysk Bundesliga denne sesongen, men har ikke fått det helt til å stemme. Han står med ti kamper i ligaen – alle som innbytter.

– Jeg ser fram til å komme tilbake. Jeg har utrolig mange gode kompiser her, som det blir godt å se igjen, sier Hauge.

Hauge var Glimts heteste salgsobjekt i 2020. Etter første halvdel av sesongen sto Bodø-gutten med 14 mål og ti assist i ligaen etter 18 kamper. Den gode statistikken, kombinert med storspill i europaligakvalifiseringen mot Milan, gjorde at den italienske storheten hentet ham til San Siro.

Etter én sesong i Italia ble han imidlertid sendt på lån til tyske Frankfurt.

Etter låneoppholdet signerte han permanent for den tyske klubben, men ble sendt på lån til belgiske Gent den påfølgende sesongen. Oppholdet i Belgia gikk heller ikke som ønsket. 29 kamper og ingen målpoeng ble fasiten.

Nå returnerer Hauge til klubben han forlot i 2020. Han føyer seg inn i en lang rekke spillere som har forlatt Glimt de siste sesongene, for deretter å returnere senere.