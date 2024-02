Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre var den som høytidelig leverte praktutgaven til kronprinsen på Slottet onsdag ettermiddag.

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) var blant gjestene til mottakelsen for å markere åpningen av 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Vertskap var kronprins Haakon og dronning Sonja, siden kong Harald ble sykmeldt ut uka fra onsdag morgen.

– Jeg tror ikke at vi i dag fullt ut kan forstå hvor radikal denne loven egentlig var. Den ga rettigheter til kvinner, barn og fattige som vi i dag tar som en selvfølge i et velfungerende velferdssamfunn, sa kronprinsen i sin tale.

Flere ungdommer var invitert til å holde tale, og komponist, folkemusiker og kveder Øyonn Groven Myren sto for et musikalsk innslag.

Åpent Storting

Mange har sikkert sett plakater om loven og jubileet rundt om på busser og trikker. Nå braker det løs. Nasjonalbiblioteket har naturlig nok en egen utstilling og stort jubileumsprogram.

Stortinget skal også feire. Torsdag åpnes en plakatutstilling om loven som skal stå på Eidsvolls plass foran Stortinget. Fredag mellom klokka 17 og 21 åpnes dørene for alle.

– Stortinget er folkets hus, og egentlig skulle vi jo ønske at dørene kunne stå på vidt gap for folk hver dag. Det får vi dessverre ikke til. Men da er det ekstra stas å kunne åpne dørene ved noen helt spesielle anledninger, sier stortingspresident Masud Gharahkhani i en pressemelding.

– Begynnelsen på omsorg for de svakeste

Det blir buttons- og kroneverksted, og dessuten kommer en improteatergruppe fra Det andre teateret og spiller ut scener fra landsloven.

– Norge har verdens nest eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Men jeg tror ikke mange er klar over at vi også var pionerer før 1814. Allerede i 1274 innførte kong Magnus den første riksdekkende loven i Europa som faktisk ble brukt, sier Gharahkhani.

Landsloven var i bruk i over 400 år. Den ble begynnelsen på et samfunn der vi har omsorgsplikt for de svakeste, og der både menn og kvinner har rett til å bestemme over eget liv, påpeker stortingspresidenten.

Omvisning i Høyesterett

I rekken av arrangementer rundt om i landet skal Høyesterett også åpne dørene torsdag og fredag for guidede turer. Landslovjubileet markeres over hele landet, også i Norges Høyesterett.

I Høyesteretts hus kan man få se den nye praktutgaven av Landsloven og høre historien om marmortavlene over trappeløpet.

– På en av marmortavlene står et sentralt sitat fra Magnus Lagabøtes landslov: Hver vår landsmann i Norges konges rike skal være fredhellig for annen mann innenlands og utenlands, heter det i en pressemelding fra Høyesterett.