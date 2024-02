Søndag ettermiddag er det kun E16 over Filefjell, E6 over Dovre, fylkesvei 40 Dagali og fylkesvei 27 Venabygdsfjellet som er åpen for normal trafikk.

På riksvei 9 Haukeli-Hovden og fylkesvei 37 Rauland er det kolonnekjøring.

Følgende veistrekk er stengt inntil mandag: Riksvei 7 Hardangervidda, E134 Haukelifjell, fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 15 Strynefjellet, riksvei 13 Vikafjellet og fylkesvei 53 Tyin-Årdal.

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet er også stengt, men der gjøres det en ny vurdering i ettermiddag, opplyser Statens vegvesen.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snøfokk i fjellene i deler av Sør-Norge. Varselet gjelder fram til mandag morgen.

Uværet gjør blant annet at flere kursdeltakere sitter fast inne på Haukeliseter fjellstue.

– Slik det ser ut nå, vil vi ha 27 gjester som blir værfaste fram til i morgen, sier arrangement- og markedsansvarlig på Haukeliseter, Hennie Engedal Lindøe, til NRK.

Selv om det er fjellovergangene i Sør-Norge det står verst til på, får også Midt-Norge og Nord-Norge merke været.

Sterk vind og snø gir utfordringer i deler av Sør-Troms, Ofoten og Vesterålen, melder Meteorologisk institutt.

– Beregn god tid og kjør etter forholdene, oppfordrer Meteorologene på X.