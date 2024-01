I et intervju med CNN sier Christine Lagarde at det er bred enighet i den pengepolitiske komiteen i banken om at dersom det står mellom å heve eller senke renten, så blir det en senking.

– Det kan være at det blir flere runder der den holdes uendret, men neste bevegelse blir nedover, sier ESB-sjefen.

Forrige uke holdt banken renten uendret for tredje gang på rad. Den ble dermed liggende på rekordhøye 4 prosent etter flere rentehevinger for å få bukt med prisveksten etter pandemien og krigen i Ukraina.

Inflasjonen i eurosonen har avtatt etter å ha nådd en topp på over 10 prosent i fjor. Den nærmer seg målet på 2 prosent på mellomlang sikt, men gikk litt topp i desember til 2,9 prosent.

– Det er ingen tvil om at trenden for prisveksten er avtagende, sier Lagarde.