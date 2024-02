Nytt album fra Taylor Swift i april

Taylor Swifft vant i natt norsk tid sin 13. Grammy-pris. Hun brukte takketalen blant annet til å fortelle at det neste albumet kommer 19. april. Det var U2-vokalist Bono som delte ut prisen til Swift i kategorien «Best pop vocal album». Hun får den for «Midnights».

Det neste albumet får navnet «Tortured Poets Department».– Jeg vil si takk til fansen ved å fortelle dere en hemmelighet som jeg har holdt på i to år, og det er at med splitter nye album kommer 19. april, sa Swift.

Ina Wroldsen fikk Grammy-takk av Kylie Minogue

Den australske superstjernen Kylie Minogue takket norske Ina Wroldsen etter å ha vunnet Grammy-pris for låten «Padam Padam». Minogue vant prisen i kategorien «Best pop dance recording».

Et norsk innslag ble det også da samlingen «For The Birds: The Birdsong Project» på 20 LP-plater ble tildelt en Grammy-pris. Blant bidragsyterne er den norske folkemusikeren Benedicte Maurseth. Samlingen består av 172 musikkstykker, alle inspirert av fuglesang. Dette var i kategorien «Best Boxed Or Special Limited Edition Package».

Australsk forfatter dømt til døden i Kina

Den kinesiskfødte australske forfatteren Yang Hengjun er dømt til døden i Kina, opplyser australske myndigheter. Straffen kan bli gjort om til livstidsfengsel.

Familien opplyser mandag til nyhetsbyrået Reuters at de er «sjokkert og knust» over avgjørelsen fra en domstol i Beijing.

Biden ber Senatet skynde seg med Ukraina-pakke

Det er tverrpolitisk enighet i det amerikanske Senatet om et forslag til en bevilgning på 118 milliarder dollar til grensesikkerhet og hjelp til Ukraina og Israel. Beløpet tilsvarer rundt 1250 milliarder norske kroner.

– Jeg ber Senatet komme sammen og raskt vedta denne tverrpolitiske avtalen, og å få den til mitt skrivebord så jeg kan undertegne den som lov umiddelbart, uttaler president Joe Biden. Enigheten kommer etter flere måneder med forhandlinger, men det er motstand mot tiltakene i begge partiene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Solid flertall tror flere statsråder må trekke seg

Et solid flertall i befolkningen forventer at flere statsråder må gå av på grunn av fusk i studiene sine. Tilliten til politikerne generelt nærmer seg et bunnivå, viser Opinions samfunnsmonitor.

Mer enn sju av ti nordmenn (73 prosent) tror at flere statsråder må gå av fremover på grunn av plagiering i universitetsoppgavene sine. Kun sju prosent sier nei, mens resten vet ikke.

USA hevder å ha ødelagt raketter i Jemen

USA opplyser at landets styrker har gjennomført angrep mot fem krysserraketter tilhørende houthimilitsen i Jemen. Ifølge det amerikanske militæret var én av rakettene som er truffet, beregnet på bruk mot mål på land, mens de fire andre var til bruk mot skip.

Angrepene kommer dagen etter at amerikanske og britiske styrker satte i verk et omfattende luftangrep mot den iranskstøttede militsen i Jemen, som et svar på gjentatte angrep mot skipstrafikken i Rødehavet.

112 døde i skogbranner i Chile

112 personer er bekreftet døde i de omfattende skogbrannene i Chile, opplyser innenriksdepartementet i natt norsk tid.

Viseinnenriksminister Manuel Monsalve fortalte på en pressekonferanse søndag at det er kommet inn 112 døde, og at 32 av disse er identifisert. Fortsatt brenner det 40 steder, ifølge Monsalve.

Bukele erklærte valgseier i El Salvador

Sittende president Nayib Bukele hevder å ha fått over 85 prosent av stemmene i El Salvador og har utropt seg selv til valgvinner. 42-åringen har oppnådd stor popularitet i det latinamerikanske landet ved å slå hardt ned på gjengkriminalitet.

To timer etter at valglokalene hadde stengt søndag omtalte presidenten resultatet som en «rekord i den demokratiske verdenshistorien».