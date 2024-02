Saken mot faren som er tiltalt for grov mishandling av sin da sju år gamle sønn, startet i Hordaland tingrett i Bergen mandag.

Mannen satt i rullestol da han ankom retten mandag morgen, ifølge Bergens Tidende. Han hadde et hvitt tørkle surret rundt hodet. I salen satt han med hodet bøyd ned mot gulvet. Han gynget tidvis fram og tilbake.

32-åringen nektet å svare på dommerens spørsmål om straffskyld da tiltalen var lest opp. Mannens forsvarer, advokat Ahmad Taha, sier imidlertid at han oppfatter at hans klient ikke erkjenner straffskyld, melder NRK.

Gutten ble i 2022 funnet mishandlet og bundet fast til en seng i Bergen. Da skal mishandlingen ha pågått i en treukersperiode. Han skal ha blitt utsatt for torturlignende mishandling og blant annet blitt påført forbrenninger, sår og skader over hele kroppen, ifølge tiltalen.

Har skyldevne

Mishandlingen startet ifølge politiet kort tid etter at gutten kom til Norge for å bli gjenforent med sin far i juni 2022. Ifølge en legerapport var guttens skader potensielt sett livstruende dersom han ikke hadde blitt funnet og fått medisinsk behandling. Faren hadde aleneomsorg for sønnen, og moren var bosatt utenlands.

De sakkyndige har konkludert med at faren er strafferettslig tilregnelig. Aktor varsler mulig påstand om forvaringsstraff.

I tillegg til grov barnemishandling er mannen tiltalt for gjentatte drapstrusler og vold mot en kvinne i 2018 og 2019. Han er videre tiltalt for drapstrusler mot en fengselsbetjent og bruk og oppbevaring av mindre mengder amfetamin, MDMA, kokain og cannabis. Det minst alvorlige tiltalepunktet dreier seg om at mannen skal ha kjørt pirattaxi.

Det er satt av sju rettsdager til rettssaken. Rundt 30 personer skal vitne.

Kontaktet barnevernet

En måned før gutten ble funnet i leiligheten i Bergen, hadde faren selv kontaktet barnevernet for å be om hjelp. Henvendelsen ble ifølge BT ikke registrert som en bekymringsmelding, noe Statsforvalteren senere slo fast var et brudd på bestemmelsene i barnevernloven.

Få dager etterpå gikk barnevernsdirektør Alette Hilton Knudsen av. Knudsen sa da at hun håpet at hennes fratreden ville skape arbeidsro i organisasjonen.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) trakk seg i oktober 2022 som byrådsleder i Bergen, og byrådet gikk av som følge av svikten i oppfølgingen av denne og flere andre barnevernssaker i byen.