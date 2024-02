Bilføreren, som var alene i kjøretøyet, ble ikke alvorlig skadd, opplyser operasjonsleder Stig Folstad Hansen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde like etter klokken 4 natt til tirsdag.

Hansen forteller at bilen har kjørt inn i autovernet rett i forkant av tunnelen, og at ulykken ikke medførte skader inne i selve tunnelen.

I påvente av bilberger ble E6 stengt på stedet. Klokken 5.23 ble det meldt at bilen var fjernet og at veien igjen var åpen for trafikk.

Politiet opplyser på X (tidligere Twitter) at de ikke vet årsaken til ulykken, men at de ikke har mistanke om ruskjøring.