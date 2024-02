Kong Charles takker for støtten

I sin første uttalelse etter kreftdiagnosen takker Storbritannias kong Charles for støtten han har fått. Kongen gir sin inderligste takk for folkets støtte, ifølge BBC.

– Som alle dere som har vært rammet av kreft vet, er slike gode tanker til stor støtte og oppmuntring, sier kong Charles.

Putin får tre motkandidater

Vladimir Putin ventes å vinne presidentvalget i Russland i neste måned, men får tre motkandidater – og de støtter alle krigen i Ukraina.

Lista ble kjent i natt norsk tid. De øvrige kandidatene er Vladislav Davankov, som er nestleder i statsdumaen, leder Leonid Slutskyj i det ultranasjonalistiske partiet LDPR og Nikolaj Kharitonov, som stiller for kommunistpartiet.

Ukrainsk artist videre i Melodifestivalen

Favorittene Maria Sur og Liamoo kvalifiserte seg lørdag direkte til finalen i den svenske Melodifestivalen sent i går kveld. Den mystiske Fröken Snusk kan også komme dit, gjennom en ny kvalifisering.

19-årige Maria Sur er årets yngste deltaker i Melodifestivalen, der vinneren får representere Sverige på hjemmebane i Eurovision-finalen i Malmö i mai. Hun kommer fra Ukraina, og faren hennes er fortsatt i det krigsherjede landet.

Cher kan havne i rockens æresgalleri

Mary J. Blige, Mariah Carey, Cher, Sade, Oasis, Lenny Kravitz og Sinéad O’Connor er blant årets nominerte til å bli innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame. Også Ozzy Osbourne er nominert. «Mørkets fyrste» har imidlertid allerede en plass i æresgalleriet og museet i Cleveland i delstaten Ohio som en del av tungrock-pionerene Black Sabbath.

Andre nominert i år er Eric B. & Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane’s Addiction, Dave Matthews Band og Kool & the Gang. Hvem som får plass under årets innlemmelse av artister, blir kjent til høsten.

Mann ville kaste brennende bensin på politihuset

En mann ble sent lørdag kveld pågrepet i Trondheim etter at han hadde sagt han skulle kaste en flaske med brennende bensin mot politihuset i sentrum.

Mannen var i besittelse av flere gjenstander som ble beslaglagt da han ble pågrepet. Ifølge avisa Nidaros opplyser politiet at mannen tidligere er anmeldt for trusler mot politiet.

Fire evakuert etter hyttebrann i Verdal

Fire personer evakuerte seg selv da en hytte nordøst for Risvatnet i Verdal ved 2.30-tiden i natt begynte å brenne. Alle i hytta, fire personer og to hunder, kom seg ut, opplyser politiet

De var dårlig kledd og kalde da de ble tilsett av helsepersonell, men det er ikke meldt om skader verken på mennesker eller dyr, får NTB opplyst. Det ligger an til at hytta brenner ned, sa politiet i natt.

Taxisjåfør anmeldt for promillekjøring

En taxisjåfør er i Tønsberg anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, etter at bilen han kjørte, havnet over en midtrabatt og inn i autovernet.

– Etter melding om trafikkuhell blir en taxisjåfør anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, skriver Sørøst politidistrikt på X (tidligere Twitter) ved 5-tiden i natt.

Sør-Afrika sikret bronsen i afrikamesterskapet

De sørafrikanske fotballherrene vant bronsefinalen i afrikamesterskapet etter straffesparkkonkurranse mot Kongo. Ingen av de to lagene maktet å finne veien til nettmaskene i løpet av 120 minutter med fotball.

I finalen senere i dag møtes storfavoritt Nigeria og vertsnasjonen Elfenbenskysten.

Norsk tredjeplass i hopp

Marius Lindvik og Johann André Forfang endte på tredjeplass i superlagkonkurransen i hopp for herrer i Lake Placid i USA i natt norsk tid.

Forfang fikk det ikke til å klaffe i sitt siste hopp og landet på 118,5 meter. Dermed ble Norge nummer tre, 15,6 poeng bak Østerrike. Tyskland ble nummer to, kun 0,2 poeng bak Østerrike etter seks hopp.