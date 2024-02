Personale på dagvakt kan forlate sykehuset på baksiden når det er avklart med nærmeste leder, skriver UNN på X , tidligere Twitter.

Deler av taket på sykehuset løsnet under stormen Ingunn torsdag, slik at sykehuset ble satt i rød beredskap. Det ble sperret av et område rundt sykehuset av frykt for at folk skulle få gjenstander i hodet.