– Ingunn har gitt seg, men det samme lavtrykket gjør seg fortsatt gjeldende. Samtidig kommer det et nytt lavtrykk inn lenger sør i landet, sier statsmeteorolog Stine Sagen til NTB.

Det bringer med seg regn i strie strømmer. Et gult farevarsel er sendt ut om inntil 110 millimeter nedbør på et døgn i enkelte områder på Vestlandet. På Østlandet blir det også noe regn i morgentimene, eller snø noen meter over havet, men så avtar det. Det kan bety glatte veier – igjen.

På Vestlandet fortsetter regnet hele dagen, før det avtar noe og kommer i byger utover kvelden.

– Da blir det i alle fall noen perioder med opphold, sier Sagen.

Her kan blant annet overvann og is gjøre kjøreforholdene svært vanskelige.

Som sin forgjenger fortsetter også dette lavtrykket nordover, før et nytt venter ute i havet. Sagen minner om farevarselet som er sendt ut om kraftige vindkast natt til lørdag. Det gjelder området fra Møre og Romsdal til Helgeland.

– Følg med på værvarslene, for meldingen om vindkast kan komme til å endre seg, sier hun.