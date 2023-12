Både Lufthansa og Air France oppfordret kundene sine til å fly mer bærekraftig, mens Etihad sa at deres tjeneste inkluderte miljøkamp, skriver nyhetsbyrået PA.

De tre Google-annonsene ble vist i juli, og alle tre ble gransket av den britiske reklamenemnda, som var bekymret for at de ga et villedende inntrykk av selskapenes miljøpåvirkning.

Men Air France ikke kom med noen vesentlig tilbakemelding til nemnda, svarte Lufthansa at deres oppfordring til å fly mer bærekraftig viste til deres «grønne billetter», som inkluderte bærekraftig drivstoff og bidrag til klimaprosjekter. Selskapet sier de har fjernet utsagnet fra fremtidige annonser.

Også Etihad fjernet utsagnet nemnda reagerte på og vil ikke lenger bruke det i annonser i det britiske markedet.