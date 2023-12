– Hva visste samferdselsminister Nygård (Ap), og hvor lenge har han kjent til at norske jernbanepassasjerer har kjørt på ulovlige jernbanespor som nå stenges av sikkerhetsgrunner?

Det spørsmålet stiller jernbanepolitisk talsmann Morten Stordalen i Fremskrittspartiet. Han mener det er betimelig å rette spørsmålet til samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

– Nå må regjeringen legge alle kortene på bordet ovenfor Stortinget og allmennheten, sier Frp-politikeren til NTB.

Har bedt om redegjørelse

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skriver i en epost til NTB at han ble kjent med saken i går kveld. Han har bedt om en redegjørelse fra Bane Nor i løpet av dagen.

– Dette er ikke bra, jeg forventer at Bane Nor følger opp påleggene fra Jernbanetilsynet snarest mulig slik at passasjerene kan få togtilbudet sitt tilbake.

Han har også bedt om et snarlig møte for å bli orientert om framdriften.

– Ulovlig

Jernbanetilsynet stengte mandag strekningen mellom Larvik og Porsgrunn av sikkerhetshensyn. De sier Bane Nor har manglet dokumentasjon på at de driver sikkert, og at de har drevet ulovlig de siste dagene.

Stordalen sier det kan se ut som en ukultur i Bane Nor.

– Det er betimelig å spørre om samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har kontroll på underliggende etater. Skandalen med Follobanen er ikke engang ett år gammel, og nå får vi nok en gang en ny sikkerhetsskandale i Bane Nor, sier Stordalen.

Opp i Stortinget

Han varsler at han skal ta opp saken i Stortinget ved første anledning.

– Norske togpassasjerer har allerede problemer med forsinkelser, men de bør som et minimum kunne kreve at norske togspor er sikre, sier Stordalen.

– At Jernbanetilsynet må stenge viktige strekninger av sikkerhetsgrunner er noe som rett og slett ikke skal måtte skje. Det er mye som tyder på at vi har fått en ukultur i Bane Nor, sier han.

Bane Nor har manglet dokumentasjon på deler av strekningen i lengre tid, men har fått midlertidig tillatelse. I to måneder har de fått dagbøter, og beløpet er nå på 610.000 kroner.

– Ingen ukultur

Utbyggingsdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor sier til NTB at de vil gjøre interne undersøkelser og sørge for at det som har skjedd, ikke vil skje igjen.

– Jeg vil ikke si at det er en ukultur, men det er åpenbart at dette ikke skulle skjedd, sier Sandvin.

Hun understreker deretter at de tar sikkerheten på alvor og ikke tillater trafikk hvis dette ikke er ivaretatt.

Overrasket

Direktør Eirik Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn sa mandag at han var overrasket over at Bane Nor ikke har klart å dokumentere sikker drift.

– Det er synd at dette er den eneste måten å få dem til å lytte, sa Reiersøl-Johnsen.

Bane Nors konserndirektør for utbygging, Bettina Sandvin, sa at det er flaut at strekningen ble stengt.

– Vi forstår godt at jernbanetilsynet nå setter foten ned. Vi jobber nå med å få på plass den nødvendige dokumentasjonen så raskt som mulig, sier Sandvin.