Fire menn ble pågrepet og siktet etter hendelsen fredag. Politiadvokat Tharsiga Tess Skavås skriver i en epost til VG at to av de fire, henholdsvis menn i 20- og 40-årene, er varetektsfengslet på bakgrunn av bevisforspillelse.

Jon Anders Hasle, som er forsvarer for mannen i 40-årene, og Thomas Skilbred, som er forsvarer for mannen i 20-årene, sier begge at deres klienter nekter straffskyld.