– Vi er kjent med opplysningen om videoen. Det er et veldig interessant etterforskningsskritt som vi jobber med. Men det er viktig for oss å minne folk om at det er straffbart å spre krenkende materiale på den måten, sier politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga til Dagbladet.

Det var lørdag formiddag at den siktede selv tok kontakt med politiet. Da opplyste han at han hadde vært i en leilighet natten før, og at en mann hadde blitt skadd der.

Mannen husket ikke selv hvor han hadde vært, men etter rundt to timer fant politiet fram til leiligheten der de fant en død person.

Hans forsvarer, advokat Espen Wangberg, sa søndag til NRK at mannen nekter straffskyld for drap.