Equinor, Aker BP og Vår Energi falt med henholdsvis 1,37 prosent, 3,05 prosent og 3,12 prosent. Det skjedde etter at oljeprisen falt noe fra dagen før og ble omsatt for 81,78 dollar fatet like før børsens stengetid.

Samtidig steg John Fredriksens Golden Ocean med hele 7,31 prosent. Tirsdag leverte rederiet et dårligere kvartalsresultat enn i periode året før, men det var likevel bedre enn ventet. Resultatet endte på 29 millioner dollar, ned fra 104 millioner dollar i samme periode i fjor.

Av andre tungvektere på Oslo Børs steg også Gjensidige, Kongsberg Gruppen og Salmar.

Kronen styrket seg mot både euro og dollar i morgentimene tirsdag. Da kostet én euro 11,68 kroner, noe som er rundt 10 øre mindre enn mandag morgen. På samme tid kostet dollaren 10,66 kroner, et fall på 12 øre fra dagen før.

Hittil i år har Oslo Børs steget litt mer enn 8 prosent, mens den i løpet av den siste uken har falt med rundt 1 prosent, viser en oversikt på DN Investor.

Blant de europeiske aksjeindeksene var CAC 40 i Paris ned 0,2 prosent klokken 17.15. FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt falt henholdsvis 0,2 og 0,01 prosent.