– Men jeg ville ikke være så stolt, for det er ikke en veldig god klasse, la Birol raskt til etter utsagnet foran en samlet oljebransje.

Birol var æresgjesten på Equinors høstkonferanse i Oslo tirsdag. Under et foredrag om framtidsutsiktene for olje, gass og kullbruken i verden fram mot 2030, varsler energisjefen at etterspørselen etter hvert vil falle av seg selv. Han mener at toppen for all fossil energibruk vil komme tidligere.

Han viste til trenden i salget av elektriske biler, at nesten alle nye kraftverk som bygges, ikke baseres på bruk av fossilt brensel, og at salget av varmepumper globalt utkonkurrerer oljebasert oppvarming. Videre trakk han fram at Kinas økonomi er i ferd med å kjølne og med det alene vil etterspørre mindre olje, gass og kull.

Birol kritiserte likevel oljeselskapene for ikke å bruke mer av inntektene sine fra utvinningen av fossile kraftkilder til å investere i klimavennlig energikilder. I sine mange møter med verdens energileverandører refererte Birol til at de er veldig flinke til å vise fram vindturbiner og solcellepaneler, mens bilder av olje- og gassinstallasjoner glimrer med sitt fravær under presentasjonene.

– Jeg tror oljebransjen må ta et valg: Skal den investere i ren energi, spurte Birol og la til:

– Det er et stort gap mellom hva de sier og hva de gjør.

I oktober la IEA fram en rapport som sa at etterspørselen etter fossil energi vil falle etter 2030. Rapporter strider med OPECs oppfatning om at etterspørselen kommer til å vokse lenge etter 2030, og at det derfor trengs milliarder til nye investeringer.