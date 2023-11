Adevinta er et datterselskap i Schibsted-konsernet og det sjette største selskapet på Oslo Børs.

En investorgruppe kom tirsdag med et bud på Adevinta som verdsetter rubrikkselskapet til over 141 milliarder kroner. Ifølge E24 innebærer det en tilbudspris på 115 kroner aksjen, mens Adevintas aksjekurs var på 106,10 kroner da børsen stengte tirsdag. Klokka 10.22 onsdag er prisen 111,60 kroner per aksje og opp 5,18 prosent.

Schibsted, som er medeier i Adevinta, har anbefalt å akseptere budet, og vil selge 60 prosent av sin eierandel på 28,1 prosent. Også Schibsted-aksjen øker i omsetning onsdag, og prisen er opp 3,53 prosent.

Forhandlingene om Adevinta har pågått i flere uker, og det har vært mye fram og tilbake med det mye omtalte potensielle budet.

Et annet selskap for salg er kriserammede SAS. Konkursdomstolen i New York ga tirsdag grønt lys for vinnerbudet på SAS, med en verdi på 1,2 milliarder dollar. Amerikanske Castlelake, Air France-KLM og danske Lind Invest går inn som eiere med den danske statt i nye SAS. Avtalen må ennå godkjennes av regulatoriske myndigheter i EU og Sverige før den er gyldig.

SAS-aksjen var onsdag formiddag litt ned på Oslo Børs.

Prisen for ett fat nordsjøolje er for øvrig 82,15 dollar fatet, som er noe ned, 0,27 prosent kl 10.15